Balade contée La Bib Villeneuve-sur-Lot

Balade contée

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Laissez-vous emporter par les mots de Claire Del Puerto, conteuse passionnée, pour une déambulation à travers les rues et places de Villeneuve-sur-Lot. Guidée par le Pays d’art et d’histoire, cette promenade est une invitation à voir la ville autrement.

Tout public, sur inscription (durée 2h).

Laissez-vous emporter par les mots de Claire Del Puerto, conteuse passionnée, pour une déambulation à travers les rues et places de Villeneuve-sur-Lot. Guidée par le Pays d’art et d’histoire, cette promenade est une invitation à voir la ville autrement.

Tout public, sur inscription (durée 2h). .

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade contée

Let yourself be carried away by the words of Claire Del Puerto, a passionate storyteller, as she strolls through the streets and squares of Villeneuve-sur-Lot. Guided by the Pays d’art et d’histoire, this walk is an invitation to see the town in a different light.

Open to all, registration required (duration: 2 hrs.).

L’événement Balade contée Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot