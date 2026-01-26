Balade contée La Bib Villeneuve-sur-Lot
Balade contée La Bib Villeneuve-sur-Lot vendredi 5 juin 2026.
Balade contée
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
2026-06-05
Laissez-vous emporter par les mots de Claire Del Puerto, conteuse passionnée, pour une déambulation à travers les rues et places de Villeneuve-sur-Lot. Guidée par le Pays d’art et d’histoire, cette promenade est une invitation à voir la ville autrement.
Tout public, sur inscription (durée 2h).
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
English : Balade contée
Let yourself be carried away by the words of Claire Del Puerto, a passionate storyteller, as she strolls through the streets and squares of Villeneuve-sur-Lot. Guided by the Pays d’art et d’histoire, this walk is an invitation to see the town in a different light.
Open to all, registration required (duration: 2 hrs.).
L’événement Balade contée Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot