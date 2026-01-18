Atelier d’initiation à l’informatique La Bib Villeneuve-sur-Lot
jeudi 14 mai 2026.
Atelier d’initiation à l’informatique
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
2026-05-14
S’initier au tableur (Excel, LibreOffice calc, etc).
Réservation et renseignement par téléphone.
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
English : Atelier d’initiation à l’informatique
Learn to use spreadsheets (Excel, LibreOffice calc, etc.).
Reservations and information by phone.
