Audition croisée Salle de spectacle du centre culturel Villeneuve-sur-Lot

Audition croisée

Salle de spectacle du centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30



2026-05-30

Une audition en 2 parties qui vous donnera à entendre le conte musical Maman, à quoi reconnaît-on un homme ? Puis vous aurez le plaisir d’entendre 2 pièces de l’ensemble de batterie composées pour l’occasion par le professeur.

Tout public Durée 1h

Salle de spectacle du centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

English : Audition croisée

A 2-part audition featuring the musical tale Mama, how do you tell a man when he’s a man? Then you’ll have the pleasure of hearing 2 pieces from the drum ensemble composed for the occasion by the teacher.

All audiences Duration: 1h

