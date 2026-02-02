Audition croisée Salle de spectacle du centre culturel Villeneuve-sur-Lot
Audition croisée Salle de spectacle du centre culturel Villeneuve-sur-Lot samedi 30 mai 2026.
Audition croisée
Salle de spectacle du centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Une audition en 2 parties qui vous donnera à entendre le conte musical Maman, à quoi reconnaît-on un homme ? Puis vous aurez le plaisir d’entendre 2 pièces de l’ensemble de batterie composées pour l’occasion par le professeur.
Tout public Durée 1h
Une audition en 2 parties qui vous donnera à entendre le conte musical Maman, à quoi reconnaît-on un homme ? Puis vous aurez le plaisir d’entendre 2 pièces de l’ensemble de batterie composées pour l’occasion par le professeur.
Tout public Durée 1h .
Salle de spectacle du centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Audition croisée
A 2-part audition featuring the musical tale Mama, how do you tell a man when he’s a man? Then you’ll have the pleasure of hearing 2 pieces from the drum ensemble composed for the occasion by the teacher.
All audiences Duration: 1h
L’événement Audition croisée Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot