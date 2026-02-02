Family and Co Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

Family and Co

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Cet instant musical à pour objectif d’inviter les familles et les amis à se retrouver à travers un moment de complicité, et raviver la flamme peut être endormie d’une pratique musicale passée. Quel que soit son niveau, ce moment appartient à tous ceux qui le souhaite.

Tout public Durée 1h30

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

English : Family and Co

The aim of this musical moment is to invite families and friends to come together for a moment of complicity, and to rekindle the flame that may have fallen asleep from a past musical practice. Whatever your level, this moment is for everyone.

Open to all Duration: 1h30

