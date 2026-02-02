Family and Co Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot
Family and Co Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot vendredi 29 mai 2026.
Family and Co
Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Cet instant musical à pour objectif d’inviter les familles et les amis à se retrouver à travers un moment de complicité, et raviver la flamme peut être endormie d’une pratique musicale passée. Quel que soit son niveau, ce moment appartient à tous ceux qui le souhaite.
Tout public Durée 1h30
Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr
English : Family and Co
The aim of this musical moment is to invite families and friends to come together for a moment of complicity, and to rekindle the flame that may have fallen asleep from a past musical practice. Whatever your level, this moment is for everyone.
Open to all Duration: 1h30
