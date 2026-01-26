Apéro des langues La Bib Villeneuve-sur-Lot
Apéro des langues La Bib Villeneuve-sur-Lot vendredi 29 mai 2026.
Apéro des langues
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Vivre un moment immersif un afterwork comme à Londres, Milan ou encore Barcelone.
A partir de 15 ans (durée 1h30).
Vivre un moment immersif un afterwork comme à Londres, Milan ou encore Barcelone.
A partir de 15 ans (durée 1h30). .
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro des langues
Experience an immersive after-work experience just like in London, Milan or Barcelona.
From 15 years old (duration: 1h30).
L’événement Apéro des langues Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot