Abracada Vianne

Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Le temps d’un week-end, d’un coup de baguette, Vianne se transforme en un village magique ! Le premier Festival de magie de rue de France se déroule au cœur de la cité des remparts.

Au programme

Samedi 6 juin

17h30 ouverture du festival Mairie de Vianne (gratuit)

20h30 Magic Show, salle Jourdain de l’Isle (places limitées)

Dimanche 7 juin

10h30 à 18h30 spectacles et animations magiques dans la bastide .

Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 27 75

