Abracada Vianne Vianne
Abracada Vianne Vianne samedi 6 juin 2026.
Abracada Vianne
Vianne Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Le temps d’un week-end, d’un coup de baguette, Vianne se transforme en un village magique ! Le premier Festival de magie de rue de France se déroule au cœur de la cité des remparts.
Au programme
Samedi 6 juin
17h30 ouverture du festival Mairie de Vianne (gratuit)
20h30 Magic Show, salle Jourdain de l’Isle (places limitées)
Dimanche 7 juin
10h30 à 18h30 spectacles et animations magiques dans la bastide .
Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 27 75
English : Abracada Vianne
L’événement Abracada Vianne Vianne a été mis à jour le 2025-11-26 par OT de l’Albret