Festival de théâtre en Albret Rue de l’Abbé-Louis-Bottacin Vianne

Festival de théâtre en Albret

Rue de l’Abbé-Louis-Bottacin Jardin de l’église Vianne Lot-et-Garonne

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-30

2026-07-28

Culture Vianne en Albret présente la 14ème édition du Festival de Théâtre en Albret .

Au programme

Mardi 28 Un fil à la patte avec les comédiens du Grenier de Toulouse

Mercredi 29 Génération Barber , humour musical avec les Barber shop quartet

Jeudi 30 Sarah Bernhardt la divine avec la compagnie Les coulisses perchées et Le dernier voyage d’Amélia à partir de 5 ans dans l’après-midi.

Jeux en bois dès 14h30 tous les jours.

Les mardi et mercredi contes pour enfants à 16h et bulles géantes à 17h.

Food truck pour se restaurer chaque soir.

Billetterie et détail de la programmation sur le site web. .

