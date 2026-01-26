Festival de théâtre en Albret Rue de l’Abbé-Louis-Bottacin Vianne
Rue de l’Abbé-Louis-Bottacin Jardin de l’église Vianne Lot-et-Garonne
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-30
2026-07-28
Culture Vianne en Albret présente la 14ème édition du Festival de Théâtre en Albret .
Au programme
Mardi 28 Un fil à la patte avec les comédiens du Grenier de Toulouse
Mercredi 29 Génération Barber , humour musical avec les Barber shop quartet
Jeudi 30 Sarah Bernhardt la divine avec la compagnie Les coulisses perchées et Le dernier voyage d’Amélia à partir de 5 ans dans l’après-midi.
Jeux en bois dès 14h30 tous les jours.
Les mardi et mercredi contes pour enfants à 16h et bulles géantes à 17h.
Food truck pour se restaurer chaque soir.
Billetterie et détail de la programmation sur le site web. .
Rue de l’Abbé-Louis-Bottacin Jardin de l’église Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 69 52 63 culture.vianne.enalbret@gmail.com
