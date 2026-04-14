Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka Salle Jourdain de L’Isle Vianne
Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka Salle Jourdain de L’Isle Vianne lundi 3 août 2026.
Vianne
Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka
Salle Jourdain de L’Isle Rue des Martyrs de la Résistance Vianne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Carte Blanche Krystof Maratka
Kryštof Maratka, piano & instruments du monde
David Maratka, piano Yan Maratka, clarinette
Karine Lethiec, alto François Salque, violoncelle
ACTE II
MARATKA, L’île des ailes Grande Pièce pour piano seul
présentation des instruments préhistoriques
MARATKA, Virgo III pour alto et trans-instruments archaïques
BRAHMS, Trio pour clarinette, violoncelle et piano en la mineur opus 114
DOLINOVÁ MARATKA, Csardas IV pour clarinette, alto, violoncelle et piano
Kryštof Maratka Réunir les cultures tchèque et française, c’est le sens de ma vie .
Salle Jourdain de L’Isle Rue des Martyrs de la Résistance Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com
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English : Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka
L’événement Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka Vianne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret