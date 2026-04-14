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Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka Salle Jourdain de L’Isle Vianne

Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka Salle Jourdain de L’Isle Vianne

Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka Salle Jourdain de L’Isle Vianne lundi 3 août 2026.

Lieu : Salle Jourdain de L’Isle

Adresse : Rue des Martyrs de la Résistance

Ville : 47230 Vianne

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Vianne

Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka

Salle Jourdain de L’Isle Rue des Martyrs de la Résistance Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Carte Blanche Krystof Maratka

Kryštof Maratka, piano & instruments du monde
David Maratka, piano Yan Maratka, clarinette
Karine Lethiec, alto François Salque, violoncelle

ACTE II

MARATKA, L’île des ailes Grande Pièce pour piano seul
présentation des instruments préhistoriques
MARATKA, Virgo III pour alto et trans-instruments archaïques
BRAHMS, Trio pour clarinette, violoncelle et piano en la mineur opus 114
DOLINOVÁ MARATKA, Csardas IV pour clarinette, alto, violoncelle et piano
Kryštof Maratka Réunir les cultures tchèque et française, c’est le sens de ma vie   .

Salle Jourdain de L’Isle Rue des Martyrs de la Résistance Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36  musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka

L’événement Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka Vianne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret

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