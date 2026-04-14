Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka Salle Jourdain de L’Isle Vianne

Vianne

Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka

Salle Jourdain de L’Isle Rue des Martyrs de la Résistance Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Carte Blanche Krystof Maratka

Kryštof Maratka, piano & instruments du monde

David Maratka, piano Yan Maratka, clarinette

Karine Lethiec, alto François Salque, violoncelle

ACTE II

MARATKA, L’île des ailes Grande Pièce pour piano seul

présentation des instruments préhistoriques

MARATKA, Virgo III pour alto et trans-instruments archaïques

BRAHMS, Trio pour clarinette, violoncelle et piano en la mineur opus 114

DOLINOVÁ MARATKA, Csardas IV pour clarinette, alto, violoncelle et piano

Kryštof Maratka Réunir les cultures tchèque et française, c’est le sens de ma vie .

Salle Jourdain de L’Isle Rue des Martyrs de la Résistance Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka

L’événement Festival de Musique en Albret Carte blanche Krystof Maratka Vianne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret