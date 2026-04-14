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Festival de Musique en Albret Carte blanche à Kristof Maratka Salle Jourdain de L’Isle Vianne

Festival de Musique en Albret Carte blanche à Kristof Maratka Salle Jourdain de L’Isle Vianne

Festival de Musique en Albret Carte blanche à Kristof Maratka Salle Jourdain de L’Isle Vianne lundi 3 août 2026.

Lieu : Salle Jourdain de L’Isle

Adresse : Rue des Martyrs de la Résistance

Ville : 47230 Vianne

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Vianne

Festival de Musique en Albret Carte blanche à Kristof Maratka

Salle Jourdain de L’Isle Rue des Martyrs de la Résistance Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03 19:15:00

Date(s) :
2026-08-03

Carte Blanche à Krystof Maratka

Kryštof Maratka, piano & instruments du monde
David Maratka, piano Yan Maratka, clarinette
Karine Lethiec, alto François Salque, violoncelle

18h ACTE I

ROSSINI, Thème et Variations en mi bémol majeur
présentation des instruments de musiques populaires tchèques
MARATKA, Bachorky -Fable Pastorale pour alto, clarinette, piano et instruments populaires tchèques
DVORÁK, 3 Dumky pour alto clarinette et piano
MARATKA, Altotem musique archaïque nocturne pour alto et piano
DOLINOVÁ MARATKA, Csardas III pour violoncelle et piano

Réunion des cultures Tchèque et Française!   .

Salle Jourdain de L’Isle Rue des Martyrs de la Résistance Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36  musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Carte blanche à Kristof Maratka

L’événement Festival de Musique en Albret Carte blanche à Kristof Maratka Vianne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret

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