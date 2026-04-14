Festival de Musique en Albret Carte blanche à Kristof Maratka Salle Jourdain de L’Isle Vianne

Vianne

Festival de Musique en Albret Carte blanche à Kristof Maratka

Salle Jourdain de L’Isle Rue des Martyrs de la Résistance Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 18:00:00

fin : 2026-08-03 19:15:00

Date(s) :

2026-08-03

Carte Blanche à Krystof Maratka

Kryštof Maratka, piano & instruments du monde

David Maratka, piano Yan Maratka, clarinette

Karine Lethiec, alto François Salque, violoncelle

18h ACTE I

ROSSINI, Thème et Variations en mi bémol majeur

présentation des instruments de musiques populaires tchèques

MARATKA, Bachorky -Fable Pastorale pour alto, clarinette, piano et instruments populaires tchèques

DVORÁK, 3 Dumky pour alto clarinette et piano

MARATKA, Altotem musique archaïque nocturne pour alto et piano

DOLINOVÁ MARATKA, Csardas III pour violoncelle et piano

Réunion des cultures Tchèque et Française! .

Salle Jourdain de L’Isle Rue des Martyrs de la Résistance Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Carte blanche à Kristof Maratka

L’événement Festival de Musique en Albret Carte blanche à Kristof Maratka Vianne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret