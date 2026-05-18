Marchés nocturnes et gourmands de Vianne Vianne
Marchés nocturnes et gourmands de Vianne Vianne vendredi 10 juillet 2026.
Vianne
Marchés nocturnes et gourmands de Vianne
Place des Marronniers Vianne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Producteurs, associations Viannaises vous proposent de vous retrouver tous les vendredis de l’été du 11 juillet au 29 août pour partager une soirée conviviale sur la Place des Marronniers de Vianne.
Les marchés seront accompagnés par des groupes musicaux et animés par des artisans d’art. .
Place des Marronniers Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 54 14
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English : Marchés nocturnes et gourmands de Vianne
L’événement Marchés nocturnes et gourmands de Vianne Vianne a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret
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