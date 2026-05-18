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Marchés nocturnes et gourmands de Vianne Vianne

Marchés nocturnes et gourmands de Vianne Vianne vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Place des Marronniers

Ville : 47230 Vianne

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vianne

Marchés nocturnes et gourmands de Vianne

Place des Marronniers Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Producteurs, associations Viannaises vous proposent de vous retrouver tous les vendredis de l’été du 11 juillet au 29 août pour partager une soirée conviviale sur la Place des Marronniers de Vianne.
Les marchés seront accompagnés par des groupes musicaux et animés par des artisans d’art.   .

Place des Marronniers Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 54 14 

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English : Marchés nocturnes et gourmands de Vianne

L’événement Marchés nocturnes et gourmands de Vianne Vianne a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret

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