Vianne

Repas spectacle sur le thème de Dalida

Salle Jourdain de l’Isle Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

Dalida, Diva d’Égypte une soirée orientale à Vianne

L’association Garoraqs vous invite à un voyage au cœur des mille et une nuits avec Dalida, Diva d’Égypte , un repas-spectacle mêlant danse orientale et fusion.

Au programme de cette soirée festive et dépaysante un spectacle inspiré de l’univers de Dalida, figure emblématique aux racines égyptiennes, porté par des chorégraphies de danse orientale et des créations fusion alliant élégance, musique et costumes scintillants.

Les participants pourront également profiter d’un repas convivial comprenant un apéritif et cocktail, une entrée, un couscous, un dessert ainsi qu’un café ou un thé.

Une soirée placée sous le signe de la musique, de la danse et de la découverte culturelle, idéale pour partager un moment chaleureux en famille ou entre amis à Vianne.

Tarif adulte 20 €

Tarif enfant (- 12 ans) 12 € .

Salle Jourdain de l’Isle Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 67 22 84

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English : Repas spectacle sur le thème de Dalida

L’événement Repas spectacle sur le thème de Dalida Vianne a été mis à jour le 2026-05-30 par OT de l’Albret