Les clés de la détente BiolaVie Penne-d’Agenais
Les clés de la détente BiolaVie Penne-d’Agenais samedi 6 juin 2026.
Penne-d’Agenais
Les clés de la détente
BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir des astuces du quotidien pour gérer le stress et être plus zen !
Inscription obligatoire. .
BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03
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English : Les clés de la détente
L’événement Les clés de la détente Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne
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