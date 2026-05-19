Les clés de la détente BiolaVie Penne-d’Agenais

Penne-d’Agenais

Les clés de la détente

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir des astuces du quotidien pour gérer le stress et être plus zen !

Inscription obligatoire. .

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les clés de la détente

L’événement Les clés de la détente Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne