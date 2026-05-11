Festiv’Azul Stage de danses orientales MAISON CARLANE Penne-d’Agenais
Festiv’Azul Stage de danses orientales MAISON CARLANE Penne-d’Agenais dimanche 26 juillet 2026.
Penne-d’Agenais
Festiv’Azul Stage de danses orientales
MAISON CARLANE 16 Rue de Carlane Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Découverte et explorations des Danses Orientales.
Stage tous niveaux, il est possible de venir sans expérience en danse. .
MAISON CARLANE 16 Rue de Carlane Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com
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English : Festiv’Azul Stage de danses orientales
L’événement Festiv’Azul Stage de danses orientales Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne
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