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Festiv’Azul Stage de danses orientales MAISON CARLANE Penne-d’Agenais

Festiv’Azul Stage de danses orientales MAISON CARLANE Penne-d’Agenais

Festiv’Azul Stage de danses orientales MAISON CARLANE Penne-d’Agenais dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : MAISON CARLANE

Adresse : 16 Rue de Carlane

Ville : 47140 Penne-d'Agenais

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Penne-d’Agenais

Festiv’Azul Stage de danses orientales

MAISON CARLANE 16 Rue de Carlane Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Découverte et explorations des Danses Orientales.
Stage tous niveaux, il est possible de venir sans expérience en danse.   .

MAISON CARLANE 16 Rue de Carlane Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   festivazul@gmail.com

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English : Festiv’Azul Stage de danses orientales

L’événement Festiv’Azul Stage de danses orientales Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne

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