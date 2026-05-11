Festiv’Azul Stage de danses orientales MAISON CARLANE Penne-d’Agenais

Penne-d’Agenais

Festiv’Azul Stage de danses orientales

MAISON CARLANE 16 Rue de Carlane Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Découverte et explorations des Danses Orientales.

Stage tous niveaux, il est possible de venir sans expérience en danse. .

MAISON CARLANE 16 Rue de Carlane Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com

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English : Festiv’Azul Stage de danses orientales

L’événement Festiv’Azul Stage de danses orientales Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne