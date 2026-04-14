Embrasement de Peyragude Penne-d’Agenais
Embrasement de Peyragude Penne-d’Agenais samedi 1 août 2026.
Penne-d’Agenais
Embrasement de Peyragude
Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Ouverture des portes à 18h.
Concert à 21h suivi du feu d’artifice à 23h.
Animation DJ pour finir la soirée !
Restauration et buvettes sur place. .
Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 25
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English : Embrasement de Peyragude
L’événement Embrasement de Peyragude Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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