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Embrasement de Peyragude Penne-d’Agenais

Embrasement de Peyragude Penne-d’Agenais

Embrasement de Peyragude Penne-d’Agenais samedi 1 août 2026.

Ville : 47140 Penne-d'Agenais

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Penne-d’Agenais

Embrasement de Peyragude

Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Ouverture des portes à 18h.
Concert à 21h suivi du feu d’artifice à 23h.
Animation DJ pour finir la soirée !
Restauration et buvettes sur place.   .

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 25 

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English : Embrasement de Peyragude

L’événement Embrasement de Peyragude Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

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