Festiv’Azul concert “Catalina & Azul Combo” invitent Pierre Hamon MAISON CARLANE Penne-d’Agenais
Festiv’Azul concert “Catalina & Azul Combo” invitent Pierre Hamon MAISON CARLANE Penne-d’Agenais vendredi 31 juillet 2026.
Penne-d’Agenais
Festiv’Azul concert “Catalina & Azul Combo” invitent Pierre Hamon
MAISON CARLANE 16 Rue de Carlane Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 20:15:00
Date(s) :
2026-07-31
Pour le FestivAzul 2026, Catalina Skinner & Azul Combo, invitent le flûtiste Pierre Hamon pour une création inédite où les souffles des anciennes civilisations précolombiennes et médiévales viennent dialoguer avec les rythmes vivants de l’Amérique latine milonga, boléro, cumbia, festejos et musiques rituelles afro-latines.
Figure majeure de la musique ancienne, cofondateur d’Alla Francesca, collaborateur privilégié de Jordi Savall et compositeur de la musique du film Pachamama (nommé aux Césars 2019), Pierre Hamon apporte à cette rencontre la profondeur d’un parcours international consacré à la quête des souffles fondamentaux de l’humanité. .
MAISON CARLANE 16 Rue de Carlane Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com
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English : Festiv’Azul concert “Catalina & Azul Combo” invitent Pierre Hamon
L’événement Festiv’Azul concert “Catalina & Azul Combo” invitent Pierre Hamon Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne
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