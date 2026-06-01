Penne-d’Agenais

Fête des Rosières

Place Gambetta Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 14:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Renseignements par téléphone. .

Place Gambetta Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine animation@pennedagenais.fr

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English : Fête des Rosières

L’événement Fête des Rosières Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne