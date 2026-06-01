Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête des Rosières Penne-d’Agenais

Fête des Rosières Penne-d’Agenais

Fête des Rosières Penne-d’Agenais dimanche 16 août 2026.

Adresse : Place Gambetta

Ville : 47140 Penne-d'Agenais

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Penne-d’Agenais

Fête des Rosières

Place Gambetta Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 14:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Renseignements par téléphone.   .

Place Gambetta Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   animation@pennedagenais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des Rosières

L’événement Fête des Rosières Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne

À voir aussi à Penne-d'Agenais (Lot-et-Garonne)