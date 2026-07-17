Visite commentée : au coeur de l’ensemble castral de Noaillac, Château de Noaillac, Penne-d’Agenais

Informations pratiques

Visite commentée : au coeur de l’ensemble castral de Noaillac 19 et 20 septembre Château de Noaillac Lot-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 25 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les propriétaires ouvrent les portes de cette ancienne forteresse médiévale, aujourd’hui inscrite au titre des Monuments historiques, afin de faire découvrir son histoire, son architecture défensive et les travaux de restauration menés pour assurer sa transmission.

La visite guidée permettra de parcourir les remparts et leur chemin de ronde, d’emprunter l’escalier à vis menant aux toitures et de découvrir la chapelle, le pigeonnier ainsi que les écuries, témoins de l’évolution du château au fil des siècles.

Les propriétaires présenteront également les principales campagnes de restauration, les choix de conservation et les défis quotidiens liés à l’entretien d’un monument historique privé.

Cette ouverture offrira aux visiteurs l’occasion de comprendre la transformation de la forteresse médiévale en demeure actuelle et d’échanger avec les propriétaires sur la préservation et la transmission de ce patrimoine vivant.

Château de Noaillac 584 impasse de Noaillac, 47140 Penne d’Agenais Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chateaudenoaillac47@gmail.com »}] Situés à 220 mètres d’altitude à l’extrémité d’un « pech », le Château de Noaillac et ses murailles castrales dominent la vallée du ruisseau du Boudouyssou, affluent du Lot. l’aspect fortement mouvementé de sa toiture à croupe et à brisis témoigne des différentes campagnes d’agrandissement qui eurent cours du Moyen-Age jusuq’au XVIIème siècle avec de nouvelles formes de la Renaissance. Avec sa co-seigneurie, le site de Noaillac atteste de l’organisation et du partage de l’espace castral en Agenais. Parkings visiteurs.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, les propriétaires ouvrent les portes de cette ancienne forteresse médiévale, aujourd’hui inscrite au titre des Monuments historiques, afin de son …

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