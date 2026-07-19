Les mercredis musique de Zebull’in Penne-d’Agenais
mercredi 19 août 2026 · Penne-d'Agenais
Informations pratiques
Penne-d’Agenais
Les mercredis musique de Zebull’in
1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
En famille, entre amis, venez nombreux pour profiter d’un bon moment en terrasse accompagnés de votre bière Zebull’in préférée.
En famille, entre amis, venez nombreux pour profiter d’un bon moment en terrasse accompagnés de votre bière Zebull’in préférée. .
1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 29 42 zebull.in@gmail.com
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English : Les mercredis musique de Zebull’in
Whether with family or friends, come on out and enjoy a great time on the patio with your favorite Zebull?in beer.
L’événement Les mercredis musique de Zebull’in Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne
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