Fête de la lumière Penne-d’Agenais
Fête de la lumière Penne-d’Agenais dimanche 5 juillet 2026.
Penne-d’Agenais
Fête de la lumière
bourg Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 22:00:00
fin : 2026-07-04 04:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Rues et ruelles illuminées avec animations.
Plus de renseignements par téléphone. .
bourg Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine animation@ville-pennedagenais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la lumière
L’événement Fête de la lumière Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne
À voir aussi à Penne-d'Agenais (Lot-et-Garonne)
- Nuit du clocher Place Gambetta Penne-d’Agenais 14 juin 2026
- Fête de la lumière Penne-d’Agenais 5 juillet 2026
- Les nuits du bourg médiéval Penne-d’Agenais 19 juillet 2026
- Festiv’Azul Stage de chant MAISON CARLANE Penne-d’Agenais 20 juillet 2026
- Festiv’Azul Stage de danses orientales MAISON CARLANE Penne-d’Agenais 26 juillet 2026