Penne-d’Agenais

Cinéma en plein air TOY STORY 5

lieu-dit Croquelardit Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 22:00:00

fin : 2026-07-15 00:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Ouverture de la caisse à 20h30

Projection plein air du film TOY STORY 5 à 22h00

TOY STORY 5 (2026 1h42)

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

Repli possible à proximité en cas de mauvais temps

buvette sur place .

lieu-dit Croquelardit Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

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English : Cinéma en plein air TOY STORY 5

L’événement Cinéma en plein air TOY STORY 5 Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée du Lot et Garonne