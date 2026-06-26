Cinéma en plein air TOY STORY 5 Penne-d’Agenais
Cinéma en plein air TOY STORY 5 Penne-d’Agenais jeudi 16 juillet 2026.
Penne-d’Agenais
Cinéma en plein air TOY STORY 5
lieu-dit Croquelardit Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 22:00:00
fin : 2026-07-15 00:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Ouverture de la caisse à 20h30
Projection plein air du film TOY STORY 5 à 22h00
TOY STORY 5 (2026 1h42)
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
Repli possible à proximité en cas de mauvais temps
buvette sur place .
lieu-dit Croquelardit Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
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English : Cinéma en plein air TOY STORY 5
L’événement Cinéma en plein air TOY STORY 5 Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée du Lot et Garonne
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