Penne-d’Agenais

Fête de la lumière

Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 22:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Déambulation dans le village.

Restauration et buvettes sur place.

Plus de renseignements par téléphone. .

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 25

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English : Fête de la lumière

L’événement Fête de la lumière Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne