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Les nuits du bourg médiéval Penne-d’Agenais

Les nuits du bourg médiéval Penne-d’Agenais

Les nuits du bourg médiéval Penne-d’Agenais dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Place Aliénor d'Aquitaine

Ville : 47140 Penne-d'Agenais

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Penne-d’Agenais

Les nuits du bourg médiéval

Place Aliénor d’Aquitaine Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Visite guidée nocturne aux flambeaux.
Inscriptions obligatoires.   .

Place Aliénor d’Aquitaine Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   animation@pennedagenais.fr

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English : Les nuits du bourg médiéval

L’événement Les nuits du bourg médiéval Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne

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