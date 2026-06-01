Penne-d’Agenais

Les nuits du bourg médiéval

Place Aliénor d’Aquitaine Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 22:00:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Visite guidée nocturne aux flambeaux.

Inscriptions obligatoires. .

Place Aliénor d’Aquitaine Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine animation@pennedagenais.fr

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English : Les nuits du bourg médiéval

L’événement Les nuits du bourg médiéval Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne