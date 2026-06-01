Les nuits du bourg médiéval Penne-d’Agenais
Les nuits du bourg médiéval Penne-d’Agenais dimanche 19 juillet 2026.
Penne-d’Agenais
Les nuits du bourg médiéval
Place Aliénor d’Aquitaine Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-08-08 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
Visite guidée nocturne aux flambeaux.
Inscriptions obligatoires. .
Place Aliénor d’Aquitaine Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine animation@pennedagenais.fr
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English : Les nuits du bourg médiéval
L’événement Les nuits du bourg médiéval Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne
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