Rendez-vous aux jardins Une histoire de points de vue La Maison Forte Monbalen

Rendez-vous aux jardins Une histoire de points de vue

La Maison Forte 9 Route du Tuquet Monbalen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Pour cette édition des Rendez-vous aux jardins dédiée au sens de la vue, le Pays d’Art et d’Histoire s’associe à La Maison forte pour vous inviter à découvrir et jouer avec les points de vue.

La Maison Forte 9 Route du Tuquet Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Rendez-vous aux jardins Une histoire de points de vue

For this year’s Rendez-vous aux jardins, dedicated to the sense of sight, the Pays d’Art et d’Histoire has teamed up with La Maison forte to invite you to discover and play with points of view.

