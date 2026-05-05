Monbalen

La Monbalenoise

Salle des fêtes Monbalen Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Randonnée pédestre (parcours de 8 et 14 km balisé) ouverte à tous.

Accueil et inscription à partir de 7h30, petit déjeuner offert dès 8h et départ groupé à 8h30.

Ravitaillement et animation sur le parcours.

Apéritif offert par la municipalité, suivi d’un repas (sur réservation avant le 25 juin, places limitées). .

Salle des fêtes Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 92 22

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English : La Monbalenoise

L’événement La Monbalenoise Monbalen a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne