La Monbalenoise Monbalen
La Monbalenoise Monbalen dimanche 28 juin 2026.
Monbalen
La Monbalenoise
Salle des fêtes Monbalen Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Randonnée pédestre (parcours de 8 et 14 km balisé) ouverte à tous.
Accueil et inscription à partir de 7h30, petit déjeuner offert dès 8h et départ groupé à 8h30.
Ravitaillement et animation sur le parcours.
Apéritif offert par la municipalité, suivi d’un repas (sur réservation avant le 25 juin, places limitées). .
Salle des fêtes Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 92 22
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English : La Monbalenoise
L’événement La Monbalenoise Monbalen a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne