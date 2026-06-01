Rendez-vous aux jardins Une histoire de points de vue La Maison forte Monbalen

Monbalen

Rendez-vous aux jardins Une histoire de points de vue

La Maison forte 9 Route du Tuquet Monbalen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Maison forte et son vallon ont connu des aménagements successifs une tour fortifiée au 13e siècle veillait sur l’eau du vallon, au 18e siècle la construction d’un jardin à la française et d’un vivier par le baron de Mellet reconfiguraient cet espace, aujourd’hui un projet d’agroécologie redonne toute sa place au vivant et à l’ensemble des habitants du vallon…

Au programme une visite de ce lieu unique à 15h, puis un atelier créatif à 16h30, vous permettant de créer votre propre cadre photo végétalisé.

Il est possible de faire les deux actions ou seulement l’une ou l’autre.

Inscriptions obligatoires pour l’atelier créatif, nombre de places limité. .

La Maison forte 9 Route du Tuquet Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins Une histoire de points de vue

L’événement Rendez-vous aux jardins Une histoire de points de vue Monbalen a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne