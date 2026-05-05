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Découverte du vallon de La Maison forte, Maison Forte, Monbalen

Découverte du vallon de La Maison forte, Maison Forte, Monbalen

Découverte du vallon de La Maison forte, Maison Forte, Monbalen samedi 6 juin 2026.

Lieu : Maison Forte

Adresse : 9 route du Tuquet, 47340 Monbalen

Ville : 47340 Monbalen

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Découverte du vallon de La Maison forte Samedi 6 juin, 15h00 Maison Forte Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Pour cette édition des Rendez-vous aux jardins dédiée au sens de la vue, le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois s’associe à la Maison Forte pour vous inviter à découvrir et jouer avec les points de vue du vallon. Que de perspectives !

Maison Forte 9 route du Tuquet, 47340 Monbalen Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 09 64 41 87 73 La Maison Forte de Monbalen et son vallon ont connu des aménagements successifs au fil des siècles. Au XIIIᵉ siècle, une tour fortifiée y était édifiée pour surveiller les eaux du vallon. Au XVIIIᵉ siècle, le baron de Mellet y fit aménager un jardin à la française ainsi qu’un vivier, transformant profondément l’espace. Aujourd’hui, un projet agroécologique y restitue toute sa place au vivant et à l’ensemble des habitants et habitantes du vallon, humains comme non-humains.
Pour cette édition des Rendez-vous aux jardins dédiée au sens de la vue, le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois s’associe à la Maison Forte pour vous inviter à découvrir et jouer avec les…

©La Maison forte

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