Découverte du vallon de La Maison forte, Maison Forte, Monbalen

Découverte du vallon de La Maison forte Samedi 6 juin, 15h00 Maison Forte Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Pour cette édition des Rendez-vous aux jardins dédiée au sens de la vue, le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois s’associe à la Maison Forte pour vous inviter à découvrir et jouer avec les points de vue du vallon. Que de perspectives !

Maison Forte 9 route du Tuquet, 47340 Monbalen Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 09 64 41 87 73 La Maison Forte de Monbalen et son vallon ont connu des aménagements successifs au fil des siècles. Au XIIIᵉ siècle, une tour fortifiée y était édifiée pour surveiller les eaux du vallon. Au XVIIIᵉ siècle, le baron de Mellet y fit aménager un jardin à la française ainsi qu’un vivier, transformant profondément l’espace. Aujourd’hui, un projet agroécologique y restitue toute sa place au vivant et à l’ensemble des habitants et habitantes du vallon, humains comme non-humains.

Pour cette édition des Rendez-vous aux jardins dédiée au sens de la vue, le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois s’associe à la Maison Forte pour vous inviter à découvrir et jouer avec les…

©La Maison forte