Croqu’livres La Bib Villeneuve-sur-Lot
Croqu’livres La Bib Villeneuve-sur-Lot samedi 6 juin 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Croqu’livres
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Lectures et comptines en langue des signes pour les bébés (0 à 3 ans). .
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
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English :
L’événement Croqu’livres Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne
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