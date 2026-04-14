Jardin en fête, Jardin partagé Horizon Vert, Villeneuve-sur-Lot

Jardin en fête Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin partagé Horizon Vert Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Evénement pour les familles : spectacle, jeux, animations… seront au rendez-vous !

Jardin partagé Horizon Vert 320 avenue du Général de Gaulle, 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Eysses Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 40 10 10 http://horizonvert.org/ https://www.facebook.com/HorizonVertEcologieAuQuotidien Ce jardin, premier jardin partagé de Villeneuve-sur-Lot a ouvert ses portes en mars 2012. Aujourd’hui, il se compose de 35 parcelles individuelles de 25, 50 ou 100 m², d’une parcelle collective de 400 m² et d’un jardin d’animation. S’enrichir culturellement, favoriser les liens intergénérationnels, mutualiser les savoir-faire ou plus simplement papillonner, décompresser… les objectifs de ce Jardin Partagé sont multiples !

Evénement pour les familles : spectacle, jeux, animations… seront au rendez-vous !

© Horizon Vert