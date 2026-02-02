Soirée jazz et musiques actuelles Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

Soirée jazz et musiques actuelles

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une soirée exceptionnelle dédiée au département JMAA (Jazz et Musiques Actuelles Amplifiées), offrant aux élèves des conditions optimales pour briller sur scène devant un public enthousiaste.

Tout public Durée 1h30

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

English : Soirée jazz et musiques actuelles

An exceptional evening dedicated to the JMAA department (Jazz and Amplified Current Music), offering students optimal conditions to shine on stage in front of an enthusiastic audience.

All audiences Duration: 1h30

