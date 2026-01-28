Au fil du Lot à bicyclette Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot

Au fil du Lot à bicyclette

Rue des Jardins Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

De Villeneuve à Casseneuil, en selle pour une virée au fil de l’eau à la découverte de l’histoire de l’aménagement du Lot, de ses activités commerciales et de ses ponts !

Possibilité de prêt de vélo réservation obligatoire avant le 13 mai 2026.

Durée 3h Collation offerte.

Rue des Jardins Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Au fil du Lot à bicyclette

From Villeneuve to Casseneuil, saddle up for a ride along the river to discover the history of the Lot’s development, its commercial activities and its bridges!

Bikes available on loan: booking required before May 13, 2026.

Duration: 3h Snack offered.

