Urban Talent Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Urban Talent

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les cultures urbaines seront à l’honneur au parc des expositions avec une nouvelle édition d’Urban Talent !

Au programme Battle international de breakdance 2vs2, atelier danse hip-hop avec Sosax, foodtruck & buvette sur place.

Pour cette 9e édition, des équipes internationales s’affronteront devant un jury de professionnels dans une ambiance survoltée ! .

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53

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English : Urban Talent

L’événement Urban Talent Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne