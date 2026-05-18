Urban Talent Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot
Urban Talent Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot samedi 13 juin 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Urban Talent
Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les cultures urbaines seront à l’honneur au parc des expositions avec une nouvelle édition d’Urban Talent !
Au programme Battle international de breakdance 2vs2, atelier danse hip-hop avec Sosax, foodtruck & buvette sur place.
Pour cette 9e édition, des équipes internationales s’affronteront devant un jury de professionnels dans une ambiance survoltée ! .
Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53
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English : Urban Talent
L’événement Urban Talent Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne
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