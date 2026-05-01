Fête du miel et de la biodiversité Parc François Mitterrand Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Fête du miel et de la biodiversité

Parc François Mitterrand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

En écho à l’événement national de la Fête de la Nature , le Grand Villeneuvois propose une grande journée dédiée à la biodiversité, aux pollinisateurs et aux produits de la ruche.

Au cours de cette journée, les visiteurs pourront profiter d’animations ludiques et d’ateliers

– Rucher pédagogique, animé par le Rucher école de Sainte-Livrade-sur-Lot

– Coin lecture, avec les livres et albums de la bibliothèque de Villeneuve-sur-Lot

– Jeux anciens, proposés par la Maison du jouet rustique de Pujols

– Atelier de fabrication d’hôtels à insectes et de nichoirs à mésanges, animé par les agents municipaux et communautaires

– Initiation naturaliste par NaturAnimée

– À voir et à manger , des pollinisateurs à l’assiette

– Marché de producteurs .

Parc François Mitterrand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Fête du miel et de la biodiversité

L’événement Fête du miel et de la biodiversité Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne