Babyski au lac de Lescourou Soumensac samedi 6 juin 2026.
Lac de Lescourou Soumensac Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-07 12:30:00
2026-06-06
Les enfants de 4 à 10 ans pourront s’initier gratuitement au ski nautique sur le lac de Lescourou (accès grande digue). Bouées deux ou trois places réservées aux plus de dix ans. .
Lac de Lescourou Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 80 37 23 babyski@orange.fr
