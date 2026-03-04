Babyski au lac de Lescourou

Lac de Lescourou Soumensac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Les enfants de 4 à 10 ans pourront s’initier gratuitement au ski nautique sur le lac de Lescourou (accès grande digue). Bouées deux ou trois places réservées aux plus de dix ans. .

Lac de Lescourou Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 80 37 23 babyski@orange.fr

English : Babyski au lac de Lescourou

L’événement Babyski au lac de Lescourou Soumensac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays de Duras CDT47