Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif Rue des musées Soumensac
Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif Rue des musées Soumensac vendredi 29 mai 2026.
Soumensac
Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif
Rue des musées Café associatif, le Local 47 Soumensac Lot-et-Garonne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Vendredi 29 mai 2026 de 19h à 21h au Local, on vous propose quelque chose d’un peu différent une expérience unique alliant 6 vins et 12 fromages d’excellence sélectionnés par la fromagerie Chez Xavier à Toulouse (Meilleur Ouvrier de France !).
– Animé par Yannick Gagneux, fromager sommelier passionné et expert, qui saura vous guider à travers des accords raffinés et surprenants.
– Un moment convivial et instructif, pour découvrir les subtilités des terroirs français.
Réservation obligatoire .
Rue des musées Café associatif, le Local 47 Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine association.lelocal47@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif
L’événement Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif Soumensac a été mis à jour le 2026-05-05 par ADRT Lot et Garonne (47)
À voir aussi à Soumensac (Lot-et-Garonne)
- 3ème Edition Autour du jardin Soumensac 8 mai 2026
- Babyski au lac de Lescourou Soumensac 6 juin 2026
- Soirée Huîtres et Chipolatas Lieu-dit Soumensac Bourg Soumensac 20 juin 2026
- Les Marchés Gourmands de Soumensac de l’été Soumensac 5 juillet 2026
- Festival de la Soupe à Soumensac Soumen’Soup Soumensac 4 octobre 2026