Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif Rue des musées Soumensac

Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif Rue des musées Soumensac

Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif Rue des musées Soumensac vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Rue des musées

Adresse : Café associatif, le Local 47

Ville : 47120 Soumensac

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 60 60 60 Tarif de base plein tarif

Soumensac

Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif

Rue des musées Café associatif, le Local 47 Soumensac Lot-et-Garonne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Vendredi 29 mai 2026 de 19h à 21h au Local, on vous propose quelque chose d’un peu différent une expérience unique alliant 6 vins et 12 fromages d’excellence sélectionnés par la fromagerie Chez Xavier à Toulouse (Meilleur Ouvrier de France !).

– Animé par Yannick Gagneux, fromager sommelier passionné et expert, qui saura vous guider à travers des accords raffinés et surprenants.
– Un moment convivial et instructif, pour découvrir les subtilités des terroirs français.
Réservation obligatoire   .

Rue des musées Café associatif, le Local 47 Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   association.lelocal47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif

L’événement Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif Soumensac a été mis à jour le 2026-05-05 par ADRT Lot et Garonne (47)

À voir aussi à Soumensac (Lot-et-Garonne)