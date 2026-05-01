Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif Rue des musées Soumensac

Soumensac

Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif

Rue des musées Café associatif, le Local 47 Soumensac Lot-et-Garonne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Vendredi 29 mai 2026 de 19h à 21h au Local, on vous propose quelque chose d’un peu différent une expérience unique alliant 6 vins et 12 fromages d’excellence sélectionnés par la fromagerie Chez Xavier à Toulouse (Meilleur Ouvrier de France !).

– Animé par Yannick Gagneux, fromager sommelier passionné et expert, qui saura vous guider à travers des accords raffinés et surprenants.

– Un moment convivial et instructif, pour découvrir les subtilités des terroirs français.

Réservation obligatoire .

Rue des musées Café associatif, le Local 47 Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine association.lelocal47@gmail.com

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English : Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif

L’événement Dégustation Vins et Fromages au Café Associatif Soumensac a été mis à jour le 2026-05-05 par ADRT Lot et Garonne (47)