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Vide grenier de Soumensac Soumensac

Vide grenier de Soumensac Soumensac

Vide grenier de Soumensac Soumensac dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 47120 Soumensac

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Soumensac

Vide grenier de Soumensac

Bourg Soumensac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier
Restauration sur place   .

Bourg Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 53 12 95 

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English : Vide grenier de Soumensac

L’événement Vide grenier de Soumensac Soumensac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Pays de Duras CDT47

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