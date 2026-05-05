Soumensac

Vide grenier de Soumensac

Bourg Soumensac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier

Restauration sur place .

Bourg Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 53 12 95

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English : Vide grenier de Soumensac

L’événement Vide grenier de Soumensac Soumensac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Pays de Duras CDT47