Vide grenier de Soumensac Soumensac
Vide grenier de Soumensac Soumensac dimanche 7 juin 2026.
Soumensac
Vide grenier de Soumensac
Bourg Soumensac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier
Restauration sur place .
Bourg Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 53 12 95
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English : Vide grenier de Soumensac
L’événement Vide grenier de Soumensac Soumensac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Pays de Duras CDT47
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