10 ans de la Recyclerie Recyclerie Ribine Le Tréhou

Le Tréhou

10 ans de la Recyclerie

Recyclerie Ribine 1 zone de Runveguen Le Tréhou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin, on fête les 10 ans de la Recyclerie Ribine !

L’équipe vous a concocté une journée festive et familiale, pour se retrouver, célébrer ces 10 ans d’aventures autour d’une journée festive qui se clôture par un spectacle-cabaret à 18h !

– ​ l’après-midi, Fanfarnaüm sera sur place

– ​ à 18h, spectacle-cabaret drag de La Famille Fantoche

– ️ une rétrospective fait maison pour vous partager nos meilleurs souvenirs…et récolter les vôtres

– ️​ avec Fréquence Mutine à 18h, une émission (presque !) en direct pour raconter l’histoire de Ribine, partager ce qui nous anime et ce qui continue de nous faire vibrer aujourd’hui

– la traditionnelle chanson aux paroles made in Ribine

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[autres animations annoncées courant juin !]

– de 10h à 18h .

Recyclerie Ribine 1 zone de Runveguen Le Tréhou 29450 Finistère Bretagne +33 7 67 48 96 93

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English :

L’événement 10 ans de la Recyclerie Le Tréhou a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS