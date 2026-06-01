10 ans de la Recyclerie Recyclerie Ribine Le Tréhou
10 ans de la Recyclerie Recyclerie Ribine Le Tréhou samedi 27 juin 2026.
Le Tréhou
10 ans de la Recyclerie
Recyclerie Ribine 1 zone de Runveguen Le Tréhou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin, on fête les 10 ans de la Recyclerie Ribine !
L’équipe vous a concocté une journée festive et familiale, pour se retrouver, célébrer ces 10 ans d’aventures autour d’une journée festive qui se clôture par un spectacle-cabaret à 18h !
– l’après-midi, Fanfarnaüm sera sur place
– à 18h, spectacle-cabaret drag de La Famille Fantoche
– ️ une rétrospective fait maison pour vous partager nos meilleurs souvenirs…et récolter les vôtres
– ️ avec Fréquence Mutine à 18h, une émission (presque !) en direct pour raconter l’histoire de Ribine, partager ce qui nous anime et ce qui continue de nous faire vibrer aujourd’hui
– la traditionnelle chanson aux paroles made in Ribine
–
–
–
[autres animations annoncées courant juin !]
– de 10h à 18h .
Recyclerie Ribine 1 zone de Runveguen Le Tréhou 29450 Finistère Bretagne +33 7 67 48 96 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 10 ans de la Recyclerie Le Tréhou a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Le Tréhou (Finistère)
- La nuit Farouches #5 Le Tréhou 11 juillet 2026