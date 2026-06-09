10 ANS de l’Association Tennis Trebeurden Salle Aurélie Dorp Trébeurden
10 ANS de l’Association Tennis Trebeurden Salle Aurélie Dorp Trébeurden samedi 11 juillet 2026.
Trébeurden
10 ANS de l’Association Tennis Trebeurden
Salle Aurélie Dorp Allée Menguy Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’Association Tennis Trébeurden fête cette année les 10 ans de sa création. À cette occasion une grande fête du tennis se déroulera à Trébeurden, le samedi 11 juillet 2026, avec la présence exceptionnelle de Nicolas Mahut (N° 1 mondial en double en 2016).
Match exhibition- Clinics expo histoire du sport
Restauration et buvette .
Salle Aurélie Dorp Allée Menguy Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 55 56 11
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English :
L’événement 10 ANS de l’Association Tennis Trebeurden Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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