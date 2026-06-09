10 ANS de l’Association Tennis Trebeurden Salle Aurélie Dorp Trébeurden

Trébeurden

10 ANS de l’Association Tennis Trebeurden

Salle Aurélie Dorp Allée Menguy Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’Association Tennis Trébeurden fête cette année les 10 ans de sa création. À cette occasion une grande fête du tennis se déroulera à Trébeurden, le samedi 11 juillet 2026, avec la présence exceptionnelle de Nicolas Mahut (N° 1 mondial en double en 2016).

Match exhibition- Clinics expo histoire du sport

Restauration et buvette .

Salle Aurélie Dorp Allée Menguy Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 55 56 11

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English :

L’événement 10 ANS de l’Association Tennis Trebeurden Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose