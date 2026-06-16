Mercredi du Castel Seim + Zonj Rue de Trozoul Trébeurden
Mercredi du Castel Seim + Zonj Rue de Trozoul Trébeurden mercredi 5 août 2026.
Trébeurden
Mercredi du Castel Seim + Zonj
Rue de Trozoul Castel Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Après avoir flâné le long des stands du Marché des créateurs sur la promenade de Tresmeur (dès 16h), la ville de Trébeurden vous propose d’assister aux concerts 100% bretons du Castel.
“Soñj”, en breton du Trégor, c’est la pensée, c’est l’idée, c’est exercer son esprit, sa réflexion, sa poésie…On pouvait s’en douter, la fusion entre le Bro-Dreger (Trégor) et le Pays d’Redon est magique avec ce nouveau trio. Elouan Le Couls au violon et Baptiste Barbier à la flûte traversière se connaissent sur le bout des doigts. Ils sont rejoints par le créatif Julien Daniélo et son piano à bretelles. La rencontre est vivifiante, étincelante, et explore un répertoire de toute la Bretagne. Il pleut des cordes, des vents et des envies de danser.
SEIM (la sève), c’est l’énergie créatrice, l’essence même de nos traditions, ce souffle de vie qui nous réunit. Pour ce nouveau trio, Jonathan Dour réunit autour de lui deux collègues de ses précédents groupes Marine Lavigne, chanteuse et auteure de EBEN , et Antonin Volson percussionniste emblématique de Dour/Le Pottier Quartet. La langue bretonne, les peaux et les cordes dialoguent entre elles, nous enracinent et nous transportent.
Concerts gratuits Restauration sur place .
Rue de Trozoul Castel Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mercredi du Castel Seim + Zonj Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-16 par SITARMOR
À voir aussi à Trébeurden (Côtes-d'Armor)
- Atelier plantes invasives rue de Crec’h hellen Trébeurden 19 juin 2026
- Stage Yoga et Qi Gong salle omnisport Trébeurden 20 juin 2026
- Le Ker Nelly Festival Trébeurden 21 juin 2026
- Régate Yealm Trébeurden Trébeurden 21 juin 2026
- Îles et rivages de Trébeurden et l’Île-Grande en bateau Rue du Castel Trébeurden 24 juin 2026