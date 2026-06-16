Mercredi du Castel Seim + Zonj Rue de Trozoul Trébeurden

Trébeurden

Mercredi du Castel Seim + Zonj

Rue de Trozoul Castel Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Après avoir flâné le long des stands du Marché des créateurs sur la promenade de Tresmeur (dès 16h), la ville de Trébeurden vous propose d’assister aux concerts 100% bretons du Castel.

“Soñj”, en breton du Trégor, c’est la pensée, c’est l’idée, c’est exercer son esprit, sa réflexion, sa poésie…On pouvait s’en douter, la fusion entre le Bro-Dreger (Trégor) et le Pays d’Redon est magique avec ce nouveau trio. Elouan Le Couls au violon et Baptiste Barbier à la flûte traversière se connaissent sur le bout des doigts. Ils sont rejoints par le créatif Julien Daniélo et son piano à bretelles. La rencontre est vivifiante, étincelante, et explore un répertoire de toute la Bretagne. Il pleut des cordes, des vents et des envies de danser.

SEIM (la sève), c’est l’énergie créatrice, l’essence même de nos traditions, ce souffle de vie qui nous réunit. Pour ce nouveau trio, Jonathan Dour réunit autour de lui deux collègues de ses précédents groupes Marine Lavigne, chanteuse et auteure de EBEN , et Antonin Volson percussionniste emblématique de Dour/Le Pottier Quartet. La langue bretonne, les peaux et les cordes dialoguent entre elles, nous enracinent et nous transportent.

Concerts gratuits Restauration sur place .

Rue de Trozoul Castel Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 11

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L’événement Mercredi du Castel Seim + Zonj Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-16 par SITARMOR