Le jeudi matin à Penvern rue de keralegan Trébeurden
jeudi 16 juillet 2026 · rue de keralegan · Trébeurden
Informations pratiques
Trébeurden
Le jeudi matin à Penvern
rue de keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez entendre une légende et découvrir le retable de Penvern.
Pendant tout l’été le jeudi matin, votre curiosité et votre étonnement trouveront des réponses .
rue de keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 21 05 08
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English :
L’événement Le jeudi matin à Penvern Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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