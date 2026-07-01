Le jeudi matin à Penvern rue de keralegan Trébeurden

Informations pratiques

Trébeurden

Le jeudi matin à Penvern

rue de keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez entendre une légende et découvrir le retable de Penvern.

Pendant tout l’été le jeudi matin, votre curiosité et votre étonnement trouveront des réponses .

rue de keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 21 05 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le jeudi matin à Penvern Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose