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AGENDA · Trébeurden

Le jeudi matin à Penvern rue de keralegan Trébeurden

jeudi 16 juillet 2026 · rue de keralegan · Trébeurden

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
rue de keralegan
Adresse
Chapelle de Penvern
Ville
22560 Trébeurden
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trébeurden

Le jeudi matin à Penvern

rue de keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Venez entendre une légende et découvrir le retable de Penvern.
Pendant tout l’été le jeudi matin, votre curiosité et votre étonnement trouveront des réponses   .

rue de keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 21 05 08 

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English :

L’événement Le jeudi matin à Penvern Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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