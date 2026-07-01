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AGENDA · Trébeurden

Au rythme des marées de Karreg Hanter-Vare Photographie Chapelle de Penvern Trébeurden

samedi 11 juillet 2026 · Chapelle de Penvern · Trébeurden

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Chapelle de Penvern
Adresse
21 rue de Keralegan
Ville
22560 Trébeurden
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trébeurden

Au rythme des marées de Karreg Hanter-Vare Photographie

Chapelle de Penvern 21 rue de Keralegan Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Karreg Hanter-Vare porte un regard intimiste et contemplatif sur notre environnement. En révélant l’invisible, il ouvre les portes d’un autre monde, souvent imprégné d’eau et de lumière, avec parfois quelques touches minérales d’un autre temps.   .

Chapelle de Penvern 21 rue de Keralegan Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 73 75 04 

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English :

L’événement Au rythme des marées de Karreg Hanter-Vare Photographie Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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