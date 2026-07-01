Au rythme des marées de Karreg Hanter-Vare Photographie Chapelle de Penvern Trébeurden
samedi 11 juillet 2026 · Chapelle de Penvern · Trébeurden
Informations pratiques
Trébeurden
Au rythme des marées de Karreg Hanter-Vare Photographie
Chapelle de Penvern 21 rue de Keralegan Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Karreg Hanter-Vare porte un regard intimiste et contemplatif sur notre environnement. En révélant l’invisible, il ouvre les portes d’un autre monde, souvent imprégné d’eau et de lumière, avec parfois quelques touches minérales d’un autre temps. .
Chapelle de Penvern 21 rue de Keralegan Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 73 75 04
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English :
L’événement Au rythme des marées de Karreg Hanter-Vare Photographie Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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