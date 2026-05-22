Le port de Trébeurden Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden
Le port de Trébeurden Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden samedi 8 août 2026.
Trébeurden
Le port de Trébeurden
Centre Culturel Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Nous allons suivre l’évolution du port depuis la fin du 19ème siècle et aborder les différents projets envisagés.
Si le port est maintenant devenu emblématique pour Trébeurden, nous évoquerons les débats qu’il a suscité lors de sa construction au début des années 90.
Nous allons voir les différentes phases de sa conception construction des études environnementales préalables, à son contexte géologique et géotechniques, jusqu’aux choix techniques innovants retenus, notamment la porte écologique du bassin à flot, ou les fonctions de la digue. .
Centre Culturel Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Le port de Trébeurden Trébeurden a été mis à jour le 2026-05-19 par SITARMOR
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