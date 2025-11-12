Les 20km de la Côte de Granit Rose Trébeurden

Les 20km de la Côte de Granit Rose

Port de Plaisance Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 13:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Les 20km de la Côte de Granit Rose Un événement sportif mythique !

Imaginez-vous courir ou marcher sur l’un des plus beaux parcours de l’hexagone ! Cette course légendaire, qui en sera à sa 45ème édition, est devenue un rendez-vous incontournable qui attire des coureurs de tous les coins de France.

**Un festival du sport pour tous les niveaux **

– **Le Trophée 20km pour les ambitieux

– **Le Trophée 10km, la distance parfaite

– ** La Granite Rose ** 6-7km solidaire contre le cancer

– **Randonnées pédestres** 10km et 20km pour les amoureux de la marche

**Le parcours de rêve **

Le tracé serpente entre villages pittoresques, offrant des panoramas spectaculaires sur les rochers roses millénaires. Vous traverserez les communes de Perros-Guirec, Trégastel, Pleumeur-Bodou et Trébeurden, avec une vue imprenable sur la mer et les rochers en granit rose.

**L’ambiance unique **

Près de 4000 coureurs et 800 marcheurs se sont retrouvés en 2025 pour vivre cette expérience sportive et conviviale. L’événement rassemble des coureurs de l’élite et de purs amateurs, régionaux ou vacanciers de passage, voire des néophytes en quête de défis personnels.

Un événement où le sport rencontre la beauté sauvage bretonne une expérience inoubliable pour les coureurs de tous niveaux ! .

Port de Plaisance Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

