Le Ker Nelly Festival Trébeurden
Le Ker Nelly Festival Trébeurden dimanche 21 juin 2026.
Trébeurden
Le Ker Nelly Festival
jardin de Ker Nelly Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
9 Dj du Trégor vont mettre le feux à Trébeurden, comme jamais il y a eu pour la fête de la musique
Tournoi de pétanque et jeux pour enfants tout au long de la journée
Restauration et buvette sur place .
jardin de Ker Nelly Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 16 87 16
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English :
L’événement Le Ker Nelly Festival Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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