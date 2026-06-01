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Le Ker Nelly Festival Trébeurden

Le Ker Nelly Festival Trébeurden dimanche 21 juin 2026.

Adresse : jardin de Ker Nelly

Ville : 22560 Trébeurden

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Trébeurden

Le Ker Nelly Festival

jardin de Ker Nelly Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

9 Dj du Trégor vont mettre le feux à Trébeurden, comme jamais il y a eu pour la fête de la musique
Tournoi de pétanque et jeux pour enfants tout au long de la journée
Restauration et buvette sur place   .

jardin de Ker Nelly Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 16 87 16 

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English :

L’événement Le Ker Nelly Festival Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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