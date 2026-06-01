Trébeurden

Le Ker Nelly Festival

jardin de Ker Nelly Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

9 Dj du Trégor vont mettre le feux à Trébeurden, comme jamais il y a eu pour la fête de la musique

Tournoi de pétanque et jeux pour enfants tout au long de la journée

Restauration et buvette sur place .

jardin de Ker Nelly Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 16 87 16

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English :

L’événement Le Ker Nelly Festival Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose