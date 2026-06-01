Atelier plantes invasives rue de Crec’h hellen Trébeurden
Atelier plantes invasives rue de Crec’h hellen Trébeurden vendredi 19 juin 2026.
Trébeurden
Atelier plantes invasives
rue de Crec’h hellen en bordure du marais du petit Quellen Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Les plantes invasives un problème ; des solutions
Venez vous informer et participer à la lutte expérimentale contre la renouée du japon
Une benne de collecte pour vos déchets verts de plantes invasives à disposition en bordure du marais du Petit Quellen à Trébeurden. .
rue de Crec’h hellen en bordure du marais du petit Quellen Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 41 41 80
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English :
L’événement Atelier plantes invasives Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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