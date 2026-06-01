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Atelier plantes invasives rue de Crec’h hellen Trébeurden

Atelier plantes invasives rue de Crec’h hellen Trébeurden vendredi 19 juin 2026.

Lieu : rue de Crec'h hellen

Adresse : en bordure du marais du petit Quellen

Ville : 22560 Trébeurden

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Trébeurden

Atelier plantes invasives

rue de Crec’h hellen en bordure du marais du petit Quellen Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Les plantes invasives un problème ; des solutions
Venez vous informer et participer à la lutte expérimentale contre la renouée du japon
Une benne de collecte pour vos déchets verts de plantes invasives à disposition en bordure du marais du Petit Quellen à Trébeurden.   .

rue de Crec’h hellen en bordure du marais du petit Quellen Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 41 41 80 

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English :

L’événement Atelier plantes invasives Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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