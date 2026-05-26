Tresmeur Bihit Trébeurden
Tresmeur Bihit Trébeurden jeudi 16 juillet 2026.
Trébeurden
Tresmeur Bihit
Bureau du port Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Quartier de Tresmeur, ses villas, ses hôtels décors Odorico, l’ancienne sardinerie, corps de garde et batterie de canons de Vauban mur de l’atlantique. .
Bureau du port Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51
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English :
L’événement Tresmeur Bihit Trébeurden a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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