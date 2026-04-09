Le sable dans tous ses états Rue du Castel Trébeurden

Trébeurden

Le sable dans tous ses états

Rue du Castel Maison de la mer Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-19 2026-10-29

Découvrir l’origine géologique du sable et ses propriétés parfois stupéfiantes avec des analyses, manipulations et expériences simples. Et tous les sables ne se ressemblent pas ! Présence d’un accompagnant adulte souhaitée. Limité à 8 enfants. Pour les enfants de plus de 9 ans. .

Rue du Castel Maison de la mer Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37

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English :

L’événement Le sable dans tous ses états Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose