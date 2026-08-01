Molène, une île en voie de disparition Trébeurden
mardi 18 août 2026 · Trébeurden
Informations pratiques
Trébeurden
Molène, une île en voie de disparition
Rue du Castel Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 11:00:00
fin : 2026-08-28 17:30:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-28 2026-09-08 2026-10-22
Une journée exceptionnelle dans cet archipel granitique dominé par une île dunaire à l’aspect exotique. Visite géologique pour comprendre les raisons de sa formation et de sa disparition. Transport et tour de l’île en bateau. Limité à 9 personnes.
Limité à 9 personnes. .
Rue du Castel Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37
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English :
L’événement Molène, une île en voie de disparition Trébeurden a été mis à jour le 2026-08-12 par SITARMOR
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