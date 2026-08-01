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AGENDA · Trébeurden

Molène, une île en voie de disparition Trébeurden

mardi 18 août 2026 · Trébeurden

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Rue du Castel
Ville
22560 Trébeurden
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trébeurden

Molène, une île en voie de disparition

Rue du Castel Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 11:00:00
fin : 2026-08-28 17:30:00

Date(s) :
2026-08-18 2026-08-28 2026-09-08 2026-10-22

Une journée exceptionnelle dans cet archipel granitique dominé par une île dunaire à l’aspect exotique. Visite géologique pour comprendre les raisons de sa formation et de sa disparition. Transport et tour de l’île en bateau. Limité à 9 personnes.
Limité à 9 personnes.   .

Rue du Castel Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37 

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English :

L’événement Molène, une île en voie de disparition Trébeurden a été mis à jour le 2026-08-12 par SITARMOR

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