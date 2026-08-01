Informations pratiques

Trébeurden

Molène, une île en voie de disparition

Rue du Castel Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 11:00:00

fin : 2026-08-28 17:30:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-28 2026-09-08 2026-10-22

Une journée exceptionnelle dans cet archipel granitique dominé par une île dunaire à l’aspect exotique. Visite géologique pour comprendre les raisons de sa formation et de sa disparition. Transport et tour de l’île en bateau. Limité à 9 personnes.

Limité à 9 personnes. .

Rue du Castel Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37

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English :

L’événement Molène, une île en voie de disparition Trébeurden a été mis à jour le 2026-08-12 par SITARMOR