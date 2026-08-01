Le géosolmar Chercher midi à 14h Trébeurden
mercredi 19 août 2026 · Trébeurden
Informations pratiques
Trébeurden
Le géosolmar Chercher midi à 14h
Plage de Tresmeur Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:15:00
fin : 2026-08-27 18:30:00
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-27 2026-09-06 2026-10-24
Gravé dans la pierre, le geosolmar est un véritable couteau suisse. Nous vous ferons découvrir de manière simple toute la richesse de cette boussole/cadran solaire unique au monde en parlant astronomie, géologie, géographie, marées…
Animation statique. Vous pouvez apporter un siège. .
Plage de Tresmeur Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37
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English :
L’événement Le géosolmar Chercher midi à 14h Trébeurden a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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