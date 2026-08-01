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AGENDA · Trébeurden

Le géosolmar Chercher midi à 14h Trébeurden

mercredi 19 août 2026 · Trébeurden

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
17:15:00
Adresse
Plage de Tresmeur
Ville
22560 Trébeurden
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trébeurden

Le géosolmar Chercher midi à 14h

Plage de Tresmeur Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:15:00
fin : 2026-08-27 18:30:00

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-27 2026-09-06 2026-10-24

Gravé dans la pierre, le geosolmar est un véritable couteau suisse. Nous vous ferons découvrir de manière simple toute la richesse de cette boussole/cadran solaire unique au monde en parlant astronomie, géologie, géographie, marées…
Animation statique. Vous pouvez apporter un siège.   .

Plage de Tresmeur Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37 

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English :

L’événement Le géosolmar Chercher midi à 14h Trébeurden a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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