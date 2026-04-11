10 ans de modélisme Gymnase Badonviller
10 ans de modélisme Gymnase Badonviller samedi 13 juin 2026.
Badonviller
10 ans de modélisme
Gymnase Avenue de la Division Leclerc Badonviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’association Lorraine Trains Miniatures fête ses dix ans lors d’un weekend spécial. Au programme: réseaux miniatures, dioramas, ateliers et démonstrations, stands de vente, buvette et restauration sur place.
Entrée: 5€ ; gratuit pour les moins de 10 ans (accompagnés d’un adulte)
Informations au 07 88 35 36 92Tout public
5 .
Gymnase Avenue de la Division Leclerc Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 88 35 36 92
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English :
The Lorraine Trains Miniatures association celebrates its tenth anniversary with a special weekend. On the program: miniature networks, dioramas, workshops and demonstrations, sales stands, refreshments and on-site catering.
Admission: 5?; free for children under 10 (accompanied by an adult)
Information: 07 88 35 36 92
L’événement 10 ans de modélisme Badonviller a été mis à jour le 2026-04-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS