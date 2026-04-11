10 ans de modélisme Gymnase Badonviller

Badonviller

10 ans de modélisme

Gymnase Avenue de la Division Leclerc Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Lorraine Trains Miniatures fête ses dix ans lors d’un weekend spécial. Au programme: réseaux miniatures, dioramas, ateliers et démonstrations, stands de vente, buvette et restauration sur place.

Entrée: 5€ ; gratuit pour les moins de 10 ans (accompagnés d’un adulte)

Informations au 07 88 35 36 92Tout public

5 .

Gymnase Avenue de la Division Leclerc Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 88 35 36 92

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English :

The Lorraine Trains Miniatures association celebrates its tenth anniversary with a special weekend. On the program: miniature networks, dioramas, workshops and demonstrations, sales stands, refreshments and on-site catering.

Admission: 5?; free for children under 10 (accompanied by an adult)

Information: 07 88 35 36 92

L’événement 10 ans de modélisme Badonviller a été mis à jour le 2026-04-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS