Foire grasse rue du Pont Rouge, centre ville et centre ancien Lunéville
Foire grasse rue du Pont Rouge, centre ville et centre ancien Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle Lundi Lundi 2026-02-16 08:00:00 2026-02-16 08:00:00
BBC Comedy Club #118 BBC Comedy Club 3 rue Gilbert Nancy Meurthe-et-Moselle Mardi Mardi 2026-02-17 20:15:00 2026-02-17 20:15:00
Ateliers mascarades Espaces pédagogiques du château de Lunéville 5 place de la deuxième division de cavalerie Lunéville Meurthe-et-Moselle Vendredi Vendredi 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18 14:30:00
Un Mercredi à l'Opéra 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle Mercredi Mercredi 2026-02-18 15:00:00 2026-02-18 15:00:00
Carnaval place neruda allende Homécourt Meurthe-et-Moselle Mercredi Mercredi 2026-02-18 15:00:00 2026-02-18 15:00:00
Mercredi 18 février, 15h30 Cameo Commanderie Nancy, 16, rue de la Commanderie, Nancy Ciné-gourmand - Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu'ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit la...
Cirque Medrano La Légende de l'Oiseau Bleu Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vendredi Vendredi 2026-02-18 19:30:00 2026-02-18 19:30:00
Carnaval ROUTE DE SERRY Moineville Meurthe-et-Moselle Jeudi Jeudi 2026-02-19 13:30:00 2026-02-19 13:30:00
Jeudi 19 février, 20h15 Cameo Commanderie Nancy, 16, rue de la Commanderie, Nancy Ciné-club - Alors que le prince Jean, aidé de son bras droit, l'infâme Guy de Gisbourne, règne sur l'Angleterre, Robin de Loxley proclame sa fidélité à Richard Coeur de Lion, retenu prisonnier en A...
A la Taverne aux Jeux Taver des jeux yutopia 54 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle Vendredi Samedi 2026-02-20 18:00:00 2026-02-20 18:00:00
Soirée fluo Le Réservoir 2ème étage 2 rue Emile Erckmann Lunéville Meurthe-et-Moselle Vendredi Vendredi 2026-02-20 20:30:00 2026-02-20 20:30:00
Vendredi 20 février, 20h30 Cameo Saint Sébastien Nancy, 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Int - 16 ans - Dans les couloirs rouillés des stations spatiales en ruine, les derniers restes de l'humanité fabriquent un sous-marin pour explorer les profondeurs saignantes... et souder une âme à...
Brocante 4 rue des docteurs gandjean Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle Samedi Samedi 2026-02-21 09:00:00 2026-02-21 09:00:00
Conférence sur le frelon asiatique et atelier piège 23 Route de Frouard Liverdun Meurthe-et-Moselle Samedi Samedi 2026-02-21 09:30:00 2026-02-21 09:30:00
Le Karaoké du Rat fête Noël 2ème étage 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle débute le Début : Samedi Samedi 2025-12-27 14:30:00 2025-12-27 14:30:00
Spectacle d'improvisation et apéro participatif 23 Route de Frouard Liverdun Meurthe-et-Moselle Samedi Samedi 2026-02-21 18:00:00 2026-02-21 18:00:00
Festival des Rencontres sociales Cabaret mythique Place Leclerc Centre culturel Pablo Picasso Homécourt Meurthe-et-Moselle Samedi Samedi 2026-02-21 20:30:00 2026-02-21 20:30:00
La Labrysienne Labry Meurthe-et-Moselle Dimanche Dimanche 2026-02-22 09:45:00 2026-02-22 09:45:00
Festival des Rencontres Sociales Hélène Sido 12 AVENUE DES TILLEULS Batilly Meurthe-et-Moselle Dimanche Dimanche 2026-02-22 16:00:00 2026-02-22 16:00:00
Concert Quatuor pour cordes Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle Dimanche Dimanche 2026-02-22 16:00:00 2026-02-22 16:00:00